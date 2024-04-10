Suyuyla şifa bulacağınız 10 besin: Bedeninizi canlandırın...

Yayınlanma: 10.04.2024 - 20:44

Güncelleme: 10.04.2024 - 20:44

Günlük hayatta kullandığımız birçok ürün, içeriğinde bulunan besin değerleriyle sağlığımıza katkı sağlar. Bu ürünler arasında sular da önemli bir yer tutar. İçme suları, meyve suları, bitki çayları ve diğer içecekler, günlük beslenmemizin önemli bir parçasıdır. İçme suları vücudumuzun su dengesini sağlar ve temel mineral ve elektrolitleri içerir. Meyve suları ise doğal olarak bulunan vitaminler ve antioksidanlarla beslenmemize yardımcı olur. Peki, bedeninizin canlanmasını sağlayacak olan sıvı takviyeler nelerdir? İşte suyuyla şifa bulacağınız 10 besin...

SUYUYLA ŞİFA BULACAĞINIZ 10 BESİN

1. Şalgam suyu:

Pancar ve havuçtan yapılan şalgam suyu, birçok sağlık faydası sunar. Bu içecek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Ayrıca eklem rahatsızlıklarına da iyi gelir. Ancak günlük tüketimde dikkatli olmak önemlidir; uzmanlar günde bir bardaktan fazla içilmemesini önerirler. Şalgam suyunun sağlığa olan faydalarından yararlanmak için dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.

2. Ceviz suyu:

Ceviz suyunun zayıflamaya, kolesterole, hafızaya ve daha birçok sağlık sorununa faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Evde kendi ceviz suyunuzu hazırlayarak bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Akşam yatmadan önce bir bardak suya dış kabuğu soyulmuş bir tam cevizi koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda ceviz suyunuz hazır olacak ve aç karnına içebilirsiniz. Bu yöntem, doğal ve kolay uygulanabilir bir sağlık ritüeli olarak öne çıkıyor.

3. Limon suyu:

Sabah uyanır uyanmaz yaptığınız ilk iş kahvenizi hazırlamaksa size daha iyi bir önerimiz var. Sabah uyandığınızda kahvenizi hazırlamadan önce bir bardak ılık suya bir miktar limon suyu ekleyin ve için. Bunu her sabah yapmaya devam ettikçe kafein bağımlılığınızın zamanla azaldığını ve hatta yok olduğunu farkedeceksiniz. Ayrıca limon suyu bağışıklık sisteminizden kemik sağlığınıza birçok fayda sağlar. Mide rahatsızlığınız varsa dikkatli tüketmeyi unutmayın.

4. İlikli kemik suyu:

Kolajen kaynağı olan kemik suyunu evde kendiniz yapabilirsiniz. Yaşlanma belirtilerini azaltmadan bağırsak sağlığına birçok faydası da bulunuyor.

5. Kekik suyu:

Kekik bitkisini damıtma işleminden geçirerek ortaya çıkan su kekik suyudur. Tadı oldukça yoğun olan kekik suyunu meyve suyu ya da normal su ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Enfeksiyon, mantar, mide rahatsızlıkları gibi birçok soruna fayda sağlar.

6. Maden suyu:

Doğal maden suyu, yağmur ve kar sularının yer altında mineral ve gazlarla karışması sonucu oluşur. İçerdiği zengin mineraller sayesinde kemik sağlığını destekler, böbrek ve idrar yolu sağlığını korur ve birçok fayda sunar. Maden suyu düzenli tüketildiğinde vücudu mineral açısından zenginleştirir ve sağlık için önemli bir destek sağlar.

7. Soğan suyu:

Soğan suyu, içeriğinde A, B, C ve E vitaminleri ile antioksidan özellikleri barındırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler ve birçok faydası bulunur. Sağlık için altı ayda bir 15 gün süreyle düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

8. Havuç ve salatalık suyu:

Diyet programınıza ekleyebileceğiniz bu karışım hazmı kolaylaştırırken ağızda lezzetli bir tat bırakıyor.

9. Portakal suyu:

Kış aylarının vazgeçilmezi olan portakal suyunu posasıyla beraber içerseniz hem uzun süre tok kalırsınız hem de portakalın bütün besin değerlerinden faydalanmış olursunuz. Potasyum kaynağı olan portakal suyu bağırsaklardan bağışık sistemine birçok fayda sağlar.

10. Maydanoz suyu:

Doktorlar tarafından en sıklıkla önerilen maydanoz suyu çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Böbrek sağlığından göz sağlığına birçok faydası bulunur.