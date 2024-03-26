Ceviz suyunun bilinmeyen 10 yararı: Doğal mineral kaynağı olmasıyla birlikte, bağışıklık sisteminin en büyük dostudur...

Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:14

Güncelleme: 26.03.2024 - 18:14

Ceviz, kolayca temin edilebilen ve birçok sağlık yararı olan muhteşem bir besindir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve E vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Özellikle balık tüketmeyen veya vejetaryen bireyler için, omega-3 ve protein ihtiyaçlarını karşılamak adına ceviz tüketimi önerilir.

Ceviz suyu, cevizin başka bir kullanım şeklidir. Cevizin suda bekletilmesiyle elde edilen ceviz suyunda, vücuda faydalı olan çeşitli mineraller, vitaminler ve lif gibi bileşenler bulunur. Bu içerikler, vücudun çeşitli ihtiyaçlarını destekler ve sağlık açısından önemli rol oynar. Peki, bağışıklık sisteminin dostu olan cevizin suyunun yararları nelerdir? İşte ceviz suyunun bilinmeyen 10 yararı...

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

1. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Cevizin içerisinde yer alan Omega 3 ve 6, yağ asitleri, antioksidanlar, polifenoller ve E vitamini beynin hafıza bölümünü destekler. Bu aynı zamanda kişinin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

2. DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR

Kilo vermek isteyen kişiler, cevizin uzun süre tok tutma özelliğinden yararlanabilir. Cevizde düşük karbonhidrat vardır ayrıca çoklu doymamış yağ, lif ve protein içerir. Bu maddeler tokluk hissini artırır ve kan şekerinin çok hızlı yükselmesini önler. Düşük kalorisi ve içerisindeki vitaminler sayesinde diyet sırasında gönül rahatlığı ile tüketilebilir.

3. KEMİK SAĞLIĞI AÇISINDAN ZENGİN BİR KAYNAKTIR

Ceviz, iyi bir bakır kaynağıdır. Bu sayede kemik erimesi, bağ dokusu için önemli olan elastinin korunmasını sağlayan kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca cevizdeki başka bir madde olan manganez, bakır içeriği ile birleşerek kemik erimesini engeller.

4. DEPRESYONA KARŞI KORUR, BEYNİ DESTEKLER

Cevizin içinde bulunan Omega 3'ün ruhsal sağlığı da faydası vardır. Düşük Omega 3 kişiyi depresyona sürükleyebilen nedenlerden biri olabilir dolayısıyla ceviz tüketimi bunu engellemenin verimli bir yoludur. Ayrıca Omega 3 içeriği beynin daha işlevsel çalışmasını sağlar.

5. KALP SAĞLIĞINI KORUR

Cevizin içindeki yağların birçoğu alfa-linolenik asit adı verilen omega-3 yağ asidi içerir. Bu yağ asitleri, kalp hastalığı risklerine karşı savaşır.

6. HEM SAÇA HEM TIRNAKLARA FAYDALI

Ceviz hem saç hem de tırnak sağlığı için gerekli bileşenleri sunar. İçerisinde yer alan biyotin ve B7 içeriği saçlarda, E vitamini ise saç ve tırnaklarda etkilidir.

7. KANSERLE SAVAŞIR

Ceviz lezzetli olmasının yanı sıra polifenol içermesi nedeniyle antioksidan özelliği de taşır. Bu sayede meme ve prostat kanserine karşı savaşır.

8. İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

Cevizde bulunan polifenolik bileşikler ve fitokimyasal maddeler vücuttaki iltihaplanmanın etkilerini azaltarak kardiyovasküler ve kanser hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalık riskinde azaltıcı etki yaratır.

9. UYKU DOSTUDUR

Cevizin içinde uykuyu düzenleyen melatonin hormonu bulunur. Düzenli ceviz tüketmek veya suyunu içmek vücudun melatonin hormonu üretmesini destekler ve kişinin uyku kalitesini artırır.

10. SPERM KALİTESİNİ ARTIRIR

Ceviz veya ceviz suyu, sperm zarlarındaki oksidatif hasarı azaltarak sperm kalitesinin artmasına katkı sağlar.