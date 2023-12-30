Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:30

Beşiktaş'la adı anılan teknik direktör Bruno Genesio'nun kim olduğu yurttaşlar arasında araştırma konusu hâline geldi. Peki, Bruno Genesio kimdir, kaç yaşında? Bruno Genesio nereli?

BRUNO GENESİO KİMDİR?

Bruno Genesio, 1 Eylül 1966 Fransa'da doğdu. Genesio, profesyonel futbolculuk kariyerine 1985 yılında Lyon kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nice ve Martigues kulüplerinde oynadı.

BRUNO GENESİO'NUN KARİYER BAŞARILARI NELER?

24 Aralık 2015'te Génésio, Fournier'in görevden alınmasının ardından Lyon'un teknik direktörlüğüne atandı. 2015-16 Ligue 1 sezonunun sonunda kulübü ikinci sıraya taşıdı. Kulüp sonraki üç Ligue 1 sezonunu dördüncü veya üçüncü sırada tamamladı ve Lyon, 2016-17 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Fransız teknik adamın genç oyunculara şans verme anlayışı, Lyon ve Rennes'deki başarılarıyla biliniyor. Ancak, Türk futboluyla henüz bir bağı bulunmaması ve şampiyonluk yaşamamış olması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oluyor. Genesio 2021-2023 yılları arasında Rennes takımını yönetti.