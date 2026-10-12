T bölgesindeki siyah noktaları ve yağ pürüzlerini temizleyen 3 doğal adım

Genişleyen ve dolan gözenekler, cilt yapısının pürüzlü ve mat görünmesine sebep olur. Sebum dengesini sağlayan ve gözenek içlerini vakum etkisiyle arındıran doğal maskelerle cildinizin nefes almasını sağlayabilirsiniz.

1. Yeşil Kil ve Çay Ağacı Yağı Arındırma Maskesi

Yeşil kil, gözeneklerdeki fazla yağı ve kiri mıknatıs gibi çekerken; çay ağacı yağı antibakteriyel etkisiyle yeni siyah nokta oluşumunu engeller.

İki tatlı kaşığı yeşil kil, biraz su ve 1 damla çay ağacı yağı ile karıştırılır; T bölgesine uygulanıp kuruyana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) bekletilip bol suyla yıkanır.

2. Karbonat ve Limon Suyu ile Noktasal Peeling

Karbonatın ince mikro tanecikleri gözenek ağızlarındaki birikintileri sökerken, limon suyu asidik yapısıyla yağ tıkaçlarını eritir.

Çay kaşığının ucuyla karbonat ve birkaç damla limon suyu karıştırılır; sadece siyah noktaların olduğu burun ve çene bölgesine dairesel hareketlerle 1 dakika boyunca bastırmadan uygulanır ve hemen durulanır. (Not: Hassas ciltlerin bu uygulamayı akşam yapması önerilir).

3. Buhar Banyosu ve Soğuk Su Şoku

Sıcak buhar gözenekleri gevşeterek biriken yağın çıkmasını kolaylaştırır, ardından yapılan soğuk uygulama ise gözenekleri sıkılaştırır.

Bir kap sıcak suya birkaç dal papatya veya nane atılarak yüz 5 dakika buhara tutulur; ardından cilt nazikçe temizlenip buzlu su ile yıkanır.