Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:14

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:14

TRT’nin dijital platformu Tabii tanıtıldı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtımı yapılan TRT Tabii 5 farklı dilde ve 25 ülkede yayın yapacak. Peki, Tabii'ye nasıl üye olunur? Tabii uygulaması ücretli mi ücretsiz mi?

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

TRT Tabii, 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma sunuldu. Platform ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilecek. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz.