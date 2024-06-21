Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 21.06.2024 - 17:52

Tacikistan parlamentosu, başörtüsünü ve çocukların Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerini yasaklayan tasarıyı onayladı. Kurallara uymayan yurttaşlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Peki, Tacikistan nerede, hangi kıtada? Tacikler Türk mü?

TACİKİSTAN NEREDE?

Ülkenin resmi adı Tacikistan Cumhuriyeti'dir. Orta Asya'nın güneydoğusunda yer almaktadır. Denize kıyısı olmayan bir kara devletidir. Kuzeyde Kırgızistan, doğuda Çin, güneyde Afganistan ve kuzeybatıda Özbekistan ile sınır komşusudur.

Orta Asya'da Türkçe konuşmayan tek halk olan Tacikistan'ın dili, Farsçanın bir lehçesi. Ülkenin en yaygın dini İslam, çoğunluk Sünni. Ancak Şii İslam öğretisine bağlı İsmaililer diye bir topluluk da bulunuyor.

İslam öncesi bir kabilenin adı olduğu tahmin edilen Tacik için 'Farsça konuşan ne Arap ne de Türk' ifadesi sözlükte kullanılır. Daha eski sözlüklerde 'Ne Moğol ne de Türk olan kişi' ifadesi de mevcut.

9 Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Tacikistan'da 1992 yılında iç savaş başlamıştı. Ülkede tam bir yıkım yaşanırken 100 binden fazla kişi öldü, 1,2 milyon kişi mülteci oldu.