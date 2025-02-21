Tahliye edilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama

Günler süren tutukluluğunun ardından dün tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz takipçilerine açıklamalarda bulundu.

Tahliye edilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 19:53

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada ise Kerimcan Durmaz tahliye edilmişti.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen Durmaz, şöyle konuştu:

"Hasret giderdim ailemle, arkadaşlarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. O kadar özlemişim ki... Mesajlara da baktım, inanılmazdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Size de bu videoyu iyi olduğumu duyurmak için çekiyorum. Aslında bu sürecin benden götürdüğü çok şey oldu. Biraz süre istiyorum sizden. Sadece biraz zamana ihtiyacımın olduğunu bilmenizi istiyorum."


Etiketler: #Kerimcan Durmaz #sosyal medya #fenomen

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