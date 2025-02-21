Tahliye edilmişti: Samet Liçina'dan Kerimcan Durmaz'lı ilk paylaşım geldi
Fenomen Kerimcan Durmaz günler süren tutukluluğun ardından dün tahliye edildi. Kerimcan'ın en yakın arkadaşı Samet Liçina'dan da ilk sosyal medya paylaşımı geldi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Bir bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, hapis cezası talep edilmişti.
Kerimcan Durmaz, konserde DJ olarak çaldığını ancak herhangi bir reklamdan haberi olmadığı belirtmişti.
TAHLİYE DİLDİ
İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi.
Kerimcan Durmaz’ın yakınları, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Kerimcan'ın en yakın arkadaşlarından sosyal medya fenomeni Samet Liçina Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kerimcan ile bir fotoğraf paylaşan Samet, "Son 15 saattir bizdeki durum" notunu düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı