Tahliye edilmişti: Samet Liçina'dan Kerimcan Durmaz'lı ilk paylaşım geldi

Fenomen Kerimcan Durmaz günler süren tutukluluğun ardından dün tahliye edildi. Kerimcan'ın en yakın arkadaşı Samet Liçina'dan da ilk sosyal medya paylaşımı geldi.

Tahliye edilmişti: Samet Liçina'dan Kerimcan Durmaz'lı ilk paylaşım geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:12

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Bir bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, hapis cezası talep edilmişti.

Kerimcan Durmaz, konserde DJ olarak çaldığını ancak herhangi bir reklamdan haberi olmadığı belirtmişti.

TAHLİYE DİLDİ

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

Kerimcan Durmaz’ın yakınları, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Kerimcan'ın en yakın arkadaşlarından sosyal medya fenomeni Samet Liçina Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kerimcan ile bir fotoğraf paylaşan Samet, "Son 15 saattir bizdeki durum" notunu düştü.


Etiketler: #Kerimcan Durmaz #Samet Liçina

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