Talat Papatya kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya kaç yaşında, nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda TFF 1. Lig kulüplerinden sorumlu Talat Papatya'nın üst üste yaşanan gerginliklerin ardından istifa ettiği öğrenildi. Peki, Talat Papatya kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:56
Talat Papatya kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya kaç yaşında, nereli?
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Türkiye Futbol Federasyonu 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya, görevinden istifa etti. Peki, Talat Papatya kimdir? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya kaç yaşında, nereli?

TALAT PAPATYA KİMDİR?

Talat Papatya, 1970 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Sakarya’da ilkokulu bitirdikten sonra Ankara’da Yükseliş Koleji’ne gitmiştir. Papatya, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Birçok aile şirketinin yönetiminde yer almaktadır. 2014 yılından beri Göztepe Spor Kulübü’nün başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Koruncuk Vakfı’nda strateji planlama komisyonu üyesidir. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. 


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