Büyük Düello filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1972 yılında vizyona giren Büyük Düello filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Büyük Düello filminin konusu ne? Büyük Düello filminin oyuncuları kim? Büyük Düello filminin IMDb puanı kaç?
Büyük Düello (The Grand Duel), yönetmenliğini Giancarlo Santi, senaristliğini ise Ernesto Gastaldi'nin üstlendiği, 1972 yapımlı bir Western filmidir.
BÜYÜK DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir şerif, cinayetle suçlanan bir adamın, onun ölmesini isteyen güçlü üç kardeşle yüzleşmesine yardım eder.
BÜYÜK DÜELLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lee Van Cleef
Peter O'Brien
Marc Mazza
Jess Hahn
Horst Frank
Klaus Grünberg
Anthony Vernon
Dominique Darel
BÜYÜK DÜELLO FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Büyük Düello filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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