Büyük Düello filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Aralık 2022 Pazar, 10:39

Büyük Düello (The Grand Duel), yönetmenliğini Giancarlo Santi, senaristliğini ise Ernesto Gastaldi'nin üstlendiği, 1972 yapımlı bir Western filmidir.

BÜYÜK DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir şerif, cinayetle suçlanan bir adamın, onun ölmesini isteyen güçlü üç kardeşle yüzleşmesine yardım eder.

BÜYÜK DÜELLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lee Van Cleef

Peter O'Brien

Marc Mazza

Jess Hahn

Horst Frank

Klaus Grünberg

Anthony Vernon

Dominique Darel

BÜYÜK DÜELLO FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Büyük Düello filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.