Tam Güneş Tutulması, sadece bilim dünyasını değil, eşsiz bir doğa olayına tanıklık etmek isteyen milyonlarca insanı heyecanlandırıyor. Peki, Tam Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 2026'daki Tam Güneş tutulması Türkiye'de nereden izlenebilir?

2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kozmik takvimlerin işaretlediği büyük tarih 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Tutulma, dünya genelinde (Türkiye saati ile) akşamüstü saatlerinde başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek. Tam kararma anı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, ortalama olarak TSİ 19.00 - 21.00 sularında zirveye ulaşacak.

12 Ağustos'taki bu muhteşem tutulmanın en can alıcı noktası olan 'tam kapanma' (Totalite) evresi, maksimum noktasında yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE NEREDE İZLENİR?

Tam kapanma hattı Akdeniz'in hemen güneyinden geçeceği için Türkiye bu olayı yüksek oranlı parçalı tutulma olarak deneyimleyecek. Özellikle Antalya, Hatay ve Muğla kıyılarında öğle saatlerinde Güneş'in önemli bir kısmı Ay tarafından kapatılacak. Bu süreçte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve gökyüzünün alacakaranlık görünümü alması bekleniyor.