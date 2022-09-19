Oyuncu Tamer Karadağlı'dan LGBTİ+ karşıtı mitinge destek

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:25

İstanbul'da "Büyük Aile Buluşması" adıyla LGBTİ+ bireyleri hedef alan eylem yapıldı. Saraçhane Parkı'nda gerçekleşen eyleme tepkiler yağarken oyuncu Tamer Karadağlı'dan tepki toplayan bir paylaşım geldi.

Twitter hesabı üzerinden 'LGBTİDayatması' etiketiyle paylaşım yapan Karadağlı, "Karşıyım Arkadaş!" dedi. Karadağlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, Çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım! Çocukları bunlara yem etmeyin! İlmek ilmek işliyorlar. Gökkuşağı her yerde! Olması gereken yer gökyüzü! Onlara gerçek Türk kahramanlarımızı anlatın."