Oyuncu Tamer Karadağlı'ya ev sahibi şoku... Davalık oldu!
Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, ünlü oyuncunun evden tahliyesi için dava açtı.
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteri ile milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karadağlı'nın İstanbul Göktürk’teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü oyuncu hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.
Ev sahibi, Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını ifade etti. Ev tahliye edilene kadar Karadağlı’nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açıldı.
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