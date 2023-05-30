Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:55

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkan vekili ve Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta, hayatını kaybetti. Peki, İbrahim Usta kimdir, nereli? İbrahim Usta neden öldü? İbrahim Usta hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

İBRAHİM USTA KİMDİR?

İbrahim Usta, 1966 yılında Trabzon’un Arsin ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Usta, müteahhitlik ile iş hayatına atıldı.

Sporun da içinde olan Usta, Arsinspor’da Başkanlık, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yöneticilik yaptı. Ayrıca Usta, Trabzonspor yönetimleriyle de sıkça anıldı.

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ettiği bilinen İbrahim Usta, Ankara’daki tedavisinin ardından tedavi için yurt dışına gitmişti.

İBRAHİM USTA NEDEN ÖLDÜ?

Tedavi gördüğü yurt dışı seyahatinden geriye dönerken uçak ile yaptığı yolculuk esnasında rahatsızlanan İbrahim Usta, hayatını kaybetti.