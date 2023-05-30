İbrahim Usta kimdir, nereli? İbrahim Usta neden öldü? İbrahim Usta hastalığı neydi?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkan vekili İbrahim Usta yaşamını yitirdi. TFF, İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı. Haberi alan yurttaşlar İbrahim Usta'nın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında öldüğünü merak ediyor. İbrahim Usta neden öldü sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, İbrahim Usta kimdir, nereli? İbrahim Usta neden öldü? İbrahim Usta hastalığı neydi?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkan vekili ve Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta, hayatını kaybetti. Peki, İbrahim Usta kimdir, nereli? İbrahim Usta neden öldü? İbrahim Usta hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...
İBRAHİM USTA KİMDİR?
İbrahim Usta, 1966 yılında Trabzon’un Arsin ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Usta, müteahhitlik ile iş hayatına atıldı.
Sporun da içinde olan Usta, Arsinspor’da Başkanlık, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yöneticilik yaptı. Ayrıca Usta, Trabzonspor yönetimleriyle de sıkça anıldı.
Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ettiği bilinen İbrahim Usta, Ankara’daki tedavisinin ardından tedavi için yurt dışına gitmişti.
İBRAHİM USTA NEDEN ÖLDÜ?
Tedavi gördüğü yurt dışı seyahatinden geriye dönerken uçak ile yaptığı yolculuk esnasında rahatsızlanan İbrahim Usta, hayatını kaybetti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı
- Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı
- CHP'li isimden özeleştiri: 'Tam bir başarısızlık'
- Eczacıbaşı Dynavit'te ayrılık!
- Üzgünüz
- Uçakta Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması