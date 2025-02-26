Tamer Karadağlı'dan 'Gezi' ve 'Öcalan' açıklaması!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:46

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı olayları sırasında parka gitmesiyle ilgili tartışmalara Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklık getirdi.

"GEZİ PARKI’NA ÜÇ BEŞ AĞAÇ İÇİN GİTTİM"

Karadağlı, “Gezi Parkı’na neden gittiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Ancak orada öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar vardı ve ben bu grupların yanında durmadım, durmam da. AVM yapılacaktı, ne oldu? AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha işlevsel hale geldi. Bunu da bizim bakanımız döneminde yaptılar.”

"ÖCALAN BİR BEBEK KATİLİ"

Çözüm süreciyle ilgili görüşleri sorulan Karadağlı, Abdullah Öcalan’ın serbest kalmasına karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum. Bu benim kişisel fikrim. Bürokrasiye girdikten sonra şunu çok net gördüm: Bir devlet aklı varmış ve bunu dışarıdan anlamak mümkün değil. Devletin içine girdiğinizde bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Ancak ‘1-2 senede devlet aklını özümsedim’ dersem yalan olur. Kişisel olarak Öcalan’ın hâlâ bir bebek katili ve terörist başı olduğunu savunuyorum ve buna inanıyorum."

Abdullah Öcalan’ın mecliste konuşması yönündeki öneri hakkındaki düşünceleri sorulan Karadağlı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim anladığım bir şey değil. Anlamadığım bir konuda da bir şey söylemek istemem. Tabi ki terör bitmeli. Ülkemizde terörden dolayı 40 yıldır kanayan bir yara var. Çözümün en yakın zamanda olacağına inanıyorum ama devletin üst kademesindeki insanlar bizden çok daha fazla bilgiye sahip."