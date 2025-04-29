Tanyeli’nin ölümünün 40. gününde gözyaşları sel oldu: Eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:24

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tüm müdahalelere rağmen 54 yaşında yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Öznur olan Tanyeli için, pankreas kanserine yenik düştüğü annesi ve Yeşilçam oyuncusu Dolgan Sezer’in yanına defnedilme vasiyeti doğrultusunda, Bodrum’daki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreni ise Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi.

Tanyeli’nin vefatının üzerinden 40 gün geçerken, eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hz. Yuşa Türbesi'nde lokma dağıtarak eşi için dualar eden Sünneli, şu ifadeleri kullandı:

“Canım benim, bugün aramızdan ayrılışının 40'ıncı günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde, cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim.”

Ünlü oryantal Tanyeli, sahne hayatı boyunca dansları ve renkli kişiliğiyle hafızalara kazınmış, kansere karşı verdiği mücadeleyle de birçok kişiye ilham olmuştu.