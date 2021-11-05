Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sadakatsiz dizisini RTÜK’e şikayet etti

05 Kasım 2021 Cuma, 09:19

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) "Sadakatsiz" dizisindeki rüşvet sahnesi için kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvurdu.

Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu bulundu.

"ZAN ALTINDA BIRAKILMAYA ÇALIŞILDI"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK'e başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" belirtildi.