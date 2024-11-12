Tarihin en büyük örümceği bulundu: Boyutu bir araba kadar olabilir

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:01

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:01

Avustralya'nın New South Wales bölgesinde keşfedilen dev bir trapdoor örümceği fosili, kıtanın tarih öncesindeki bilgilere dair önemli ipuçları sundu. “Megamonodontium mccluskyi” adı verilen bu fosil, 11 ila 16 milyon yıl öncesine aittir. Bilim insanları, Avustralya'nın geçmişteki iklimi ve ekosistemi hakkında değerli bilgilerin bildirildiğini vurguluyor.

KITANIN DÖRDÜNCÜ ÖRÜMCEK FOSİLİ

Avustralya'da sadece dört çekirdek fosili mevcuttu, bu canlıların evrimsel geçmişini anlamayı zorlaştırıyordu. Bu yeni bozulma, fosillerin nadir görülen sebeplerini ve örümceklerin nasıl evrimleşmesini anlamalarına yardımcı oluyor. Palyontolog Matthew McCurry, "Bu fosil, örümceklerin yok oluşu ve evrimlerine dair eksik olan bir parçayı tamamlıyor" dedi.

MEGAMONODONTIUM MCCLUSKYI'NIN ÖNEMİ

Bu dev örümcek, günümüzün trapdoor örümceklerine yakın bir tür olan Monodontium'un atası olarak kabul ediliyor. Modern akrabalar Singapur'dan Papua Yeni Gine'ye kadar uzanan nemli ormanlarda yaşıyor. Araştırmacılar, bu bulgunun, Avustralya'nın bir zamanlarının daha nemli ve yağışlı bir iklime sahip klimaların kullanıldığını belirtti.

İKLİM VE FOSİLLERİN KORUNUMU

Araştırmacıları, bu fosilin saklandığı Avustralya'nın iklim geçmişine ilişkin yeni verilerin sunulduğunu söylüyor. Virolog Michael Frese, "Elektron mikroskobu sayesinde, örümceğin pedipalp ve bacaklardaki kısımlarındaki ve tüylerin ince detaylarını görebildik" diyerek fosilin olağanüstü durumda olduğuna dikkat çekti.