Kehribar sayesinde bin yıllık keşif! Dinozor çağında parlayan ateşböceği fosili bilim dünyasını aydınlatıyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:28

Güncelleme: 26.10.2024 - 11:28

Dinozorların gezindiği Mesozoik dönemde, geceleri aydınlatan ateşböcekleri de vardı. Bilim insanları, Myanmar'da keşfedilen 99 milyon yıllık amberde sıkışmış bir ateşböceği fosiliyle bu gerçeği yeniden ortaya çıkardı. Bu eşsiz fosil, ateşböceklerinin tarihçesi ve biyolüminesans özelliklerinin nasıl evrimleştiği konusunda değerli bilgiler sunuyor.

DİNAZOR ÇAĞINDA PARLAYAN ATEŞBÖCEKLERİ

2016 yılında Myanmar’da keşfedilen ve 99 milyon yıllık amberin içinde korunan bu fosil, yeni bir ateşböceği türüne ait. “Flammarionella hehaikuni” olarak adlandırılan bu tür, keşif ekibine göre dinozor çağındaki ateşböceklerinin ışık saçan organlarının gelişimi hakkında ipuçları taşıyor. Fosildeki ışık organı, bu böceklerin biyolüminesans özelliklerinin yaklaşık 100 milyon yıl önce geliştiğine işaret ediyor.

ATEŞBÖCEKLERİNİN TARİHİ

Daha önce yalnızca bir Mesozoik ateşböceği fosili keşfedilmişti ve yumuşak vücut yapıları nedeniyle bu böceklerin fosillerine nadiren rastlanıyor. Bu yeni fosil, bilim insanlarının ateşböceklerinin kökeni ve evrim sürecine dair daha fazla bilgi edinmelerini sağladı. Ateşböceklerinin, düşmanlarından korunma ve eş bulma amacıyla ışık saçtıkları düşünülüyor.

FOSİL BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR

Fosili inceleyen bilim insanları, bu ateşböceğinin, modern türlerden farklı olarak, kendine özgü anten yapısına sahip olduğunu belirtti. Palacky Üniversitesi Zooloji Bölümü’nden Dr. Robin Kundrata, bu fosilin günümüzdeki Luciolinae alt ailesine benzediğini fakat anten yapısının benzersiz olduğunu ifade etti. Kundrata'ya göre, bu anten farkı, türün cinsiyetine göre de değişiklik gösterebileceğini işaret ediyor.