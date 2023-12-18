Tarih verildi; Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 satışları duruyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 22:38

Güncelleme: 18.12.2023 - 22:43

Apple, bir süredir akıllı saat tarafında patent ihlali yaptığı için davalarla boğuşuyordu. ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Masimo, Apple'ın Watch Series 6'dan beri patentlerini ihlal ettiğini söylüyor. Bunu yargıya taşıyan Masimo, 2020 yılından beri Apple'ı farklı patentleri ihlal ettiği için suçluyordu.

APPLE WATCH SERIES 9 VE ULTRA 2 MODELLERİNE PATENT ENGELİ

Apple'ın akıllı saatlerine dahil ettiği 'kandaki oksijen değerinin ölçülmesi' patent ihlaline takıldı.

Konuyla ilgili ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından inceleme başlatıldı ve Apple gerçekten de 2 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Buna göre 21 Aralık'ta internet, 24 Aralık'ta ise fiziksel mağazadan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları durdurulacak.

Masimo, Apple'dan 3.1 milyar dolarlık bir tazminat da istiyor.

ABD yönetimine sunulan bu karar eğer itiraz edilmezse 25 Aralık'ta devreye alınacaktı ancak Apple, daha öncesinde kararı uygulamış görünüyor.

Daha önce ekim ayında Apple'a tedbir kararının uygulaması istenmişti. Ondan sonra 60 günlük onay sürecine girilmişti. Onay süreci ise 25 Aralık itibarıyla tamamlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden kararı henüz reddetmemiş olsa da Apple 'onaylamış' gibi harekete geçti.

Apple, 25 Aralık'tan sonra kararın sonucuna itiraz etmeyi ve en yakın zaman içinde her iki modelin tekrar ABD'de satışa sunulmasını planlıyor.