Tarihte ilk: Yapay zeka belediye başkan adayı oldu! Şehir yönetimlerinde yapay zeka çağı başlıyor!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:44

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:44

Yapay zeka, günümüzün en hızlı gelişen teknolojik alanlarından biri olarak dünyamıza etkilerini hızla artırıyor. Ancak Wyoming'in başkenti Cheyenne'deki belediye başkanlığı yarışında bu teknoloji çok daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKA BELEDİYE BAŞKANI

Wyoming'in başkenti Cheyenne'deki belediye başkanlığı yarışında bu teknoloji çok daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. 42 yaşındaki kütüphaneci Victor Miller, belediye başkanlığı için adaylığını koydu, ancak adaylık sürecinde kendisini değil, ChatGPT tabanlı bir chatbot olan VIC'i ön planda tutuyor.

Miller, kazanması durumunda tüm kararları VIC'in almasına izin vereceğini belirtiyor. Kendini ise bu yapay zekanın "alçakgönüllü et avatarı" olarak tanımlıyor. Bu ilginç yaklaşımla, Miller, yalnızca belgeleri imzalamak ve teknolojinin insan yüzü olarak görev almak üzere orada bulunacağını söylüyor. Miller, boynunda taşınabilir bir Bluetooth hoparlörle dolaşarak VIC'in soruları algılamasını ve yanıtlamasını sağlıyor.

HATALAR OLABİLİR Mİ?

Miller'ın siyasette daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen, bu girişimin bir gösteri olmadığını, aksine yapay zekanın büyük miktarda bilgiyi hızlı bir şekilde işleyebilme yeteneği sayesinde daha iyi performans göstereceğine inandığını belirtiyor. Ancak yapay zekanın da yanılmaz olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Örneğin, bir chatbot'un Google'ın piyasa değerinden 100 milyar dolar kaybetmesine neden olan yanlış bir yanıt verdiği biliniyor.

Washington Post'a konuşan uzman Arvind Narayanan, "Yapay zeka destekli bir belediye başkanının 'risklerinden' bahsetmek benim için zor," diyerek, "Bu, bir arabayı büyük bir karton araba maketiyle değiştirmeye benziyor. Elbette, araba gibi görünüyor ama 'risk', artık bir arabanızın olmaması," şeklinde görüş belirtiyor.

Cheyenne'nin 64.000 nüfusunun çok endişelenmesine gerek yok gibi görünüyor, zira Miller ve "VIC" ikilisinin kazanma şanslarının düşük olduğu düşünülüyor. Onlar, mevcut belediye başkanı ve son seçimde ikinci olan adayla yarışıyor.