Tarikat fragmanıyla gündem olan Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu
Geçen günlerde yayınlanan ilk fragmanında Ahilikle ilgili sahnede dolayı tepki çeken ve yapım şirketinin özür dileyerek yeni bir tanıtım yayınladığı Kızıl Goncalar dizisinin ekrana geleceği tarih belli oldu.
10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal ile Özcan Deniz'in
başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok
mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekmiş yapım
şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti.
Daha yayınlanmadan gündem olan dizi 18 Aralık Pazartesi günü
yayınlanmaya başlayacak.
KIZIL GONCALAR'IN KONUSU
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan
Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal)
kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen
"evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne
dikkat çekiyor.
KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle heyecanla beklenen dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.
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