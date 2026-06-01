Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Öğrendiklerinden sonra Zeynep tamamen yıkılmıştır. Kamil ne yaparsa yapsın, ona derman olamaz. Kamil, Zeynep’i ayağa kaldırmayı başarabilecek midir?

Azil henüz pes etmemiştir. Zeynep’in gerçekleri öğrenmesinden sonra daha da saldırganlaşır. Azil’in yaptığı planlar başarılı olacak mıdır?

Arafköy’e çok önemli bir gurme gelir. Bu gurme, Cennet Otel ve Şeref Otel arasında bir mücadeleye sebep olur. Kuzenler, Şeref’e karşı başarılı olabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 35. bölümü 1 Haziran Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cennetin Çocukları dizisi 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.