Tarkan son halini paylaştı: "Ormanlar kralı Tarzan single'ım yakında sizlerle..."

11 Ekim 2021 Pazartesi, 17:58

Pandeminin başından bu yana ailesiyle birlikte Almanya'da olan sanatçı Tarkan, sosyal medyayı sık kullanan isimlerden.

Takipçilerine sık sık günlük hayatından kesitler sunan ünlü isim, son gönderisiyle takipçilerini şaşırttı.

4,9 milyon takipçili Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan'ın imaj değişikliğine gitmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Saçının ve sakallarının uzun olduğu bir halini sosyal medya hesabından paylaşan 48 yaşındaki sanatçı, gönderisine şu notu düştü:

"Ormanlar kralı Tarzan single’ım çok yakında sizlerle. Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla. Çok özledim…"

Ünlü ismin esprili paylaşımı kısa sürede binlere beğeni ve yorum aldı.