Tarkan ve Sinan Oğan'ın birlikte askerlik yaptığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:49

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:49

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren ve seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'ın bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş" ifadelerini kullanarak paylaştığı görselde Sinan Oğan da yer alıyor.

TARKAN YILLAR ÖNCE BÖYLE DEMİŞTİ

Hürriyet'in 15 Şubat 2000 tarihli haberine göre, Tarkan ve Mustafa Sandal, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Altay Kışlası Ulaştırma Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptılar. Kışla kapısında gazetecilerin karşıladığı Tarkan, ‘‘Aslanlar gibi askerliğimi yaptım. Çok mutluyum. Asker ocağında güzel dostluklar edindim. Askerliğimi bitirdiğim için çok sevinçliyim. Güzel günler beni bekliyor’’ demişti.

İşte o fotoğraf...