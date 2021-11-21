Tarkan, Zeki Müren rolünü reddetti

21 Kasım 2021 Pazar, 14:23

Müslüm, Cep Herkülü Naim ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu, Zeki Müren’in hayatını film olacağını açıkladı.

Magazin Masası programına katılan yapımcı, Tarkan’ın Zeki Müren’e bir film yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirttiğini, konu hakkında düşündüğünü ancak bir süre sonra projede

'BÜTÜN TÜRKİYE ONU TANIYACAK"

Uslu, rolü oynacak kişi için, "Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?" sorusuna "Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle birlikte bütün Türkiye onu tanıyacak" cevabını verdi.

İlk fragmanın Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık’ta yayınlanacağını söyleyen Uslu, aynı zamanda filmde, Müren’in hayatından önemli kesitlerin de olacağı aktardı.