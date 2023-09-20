Tarkan'a büyük şok! Maaş bordrosu yok diye...

Bir süredir Almanya’da yaşayan Tarkan, beş yaşındaki kızı Liya büyüdükten sonra daha büyük bir eve geçmek isteyince hayatının şokunu yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:26
Tarkan'a büyük şok! Maaş bordrosu yok diye...
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Münih yakınlarındaki Starnberg Gölü kenarında bir yer bulan Megastar’ı, ev sahibi tanımadı. Şarkıcının eşi Pınar Dilek, “Türkiye’nin Megastar’ı” demesine rağmen başarılı olamadı.Bir süredir Almanya’da yaşayan Tarkan, beş yaşındaki kızı Liya büyüdükten sonra daha büyük bir eve geçmek isteyince hayatının şokunu yaşadı.

Milliyet'in haberine göre Münih yakınlarındaki Starnberg Gölü kenarında bir yer bulan Megastar’ı, ev sahibi tanımadı. Şarkıcının eşi Pınar Dilek, “Türkiye’nin Megastar’ı” demesine rağmen başarılı olamadı.


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