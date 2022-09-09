Tarkan'a konser provası sonrası yoğun ilgi

09 Eylül 2022 Cuma, 09:39

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 9 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte Megastar Tarkan da konser verecek. Ancak dün yaşanan talihsizlik ile Tarkan'ın konser vereceği sahne çökmüştü.

Tarkan yaşananların ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, “İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan kaza sonrası konser noktasının yeri değiştirilirken Tarkan dün akşam saatlerinde, bugün vereceği konserin provasını gerçekleştirdi. Prova çıkışında ise binlerce insan Tarkan'ı coşku ile karşıladı.

Tarkan o anları, 'Prova çıkışında karşılaştığım sevginiz, ilginiz beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Ben de sizleri çok özledim, ben de hepinizi çok seviyorum' diyerek paylaştı.