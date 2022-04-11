Cem Yılmaz'dan Tarkan '80 milyon TL’ye yat aldı' haberine esprili yanıt

Tarkan'ın lüks yat aldığı haberleri yalanlamasının ardından komedyen Cem Yılmaz da esprili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:59
Cem Yılmaz'dan Tarkan '80 milyon TL’ye yat aldı' haberine esprili yanıt
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Komedyen Cem Yılmaz, Maldivler’de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığına yönelik haberleri yalanlamasının ardından sosyal medyadan mesaj yayımladı. 

Tarkan'ın mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok" dedi. 

NE OLMUŞTU?

Bazı medya organlarında Tarkan'ın 80 milyon TL'ye yat aldığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde, "Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı. Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL'yi gözden çıkardı" iddiaları yer almıştı.




Tarkan Cem Yılmaz

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