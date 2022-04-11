Cem Yılmaz'dan Tarkan '80 milyon TL’ye yat aldı' haberine esprili yanıt
Tarkan'ın lüks yat aldığı haberleri yalanlamasının ardından komedyen Cem Yılmaz da esprili bir paylaşımda bulundu.
Komedyen Cem Yılmaz, Maldivler’de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığına yönelik haberleri yalanlamasının ardından sosyal medyadan mesaj yayımladı.
Tarkan'ın mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok" dedi.
Benim de Kaz dağlarına hic gitmisligim yoktu. Senelerce vay villası var dediler ! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan .Her şerde hayır vardır. Yatım var,saçım da var bunlar ok ?? @tarkan https://t.co/Ja1HIvRfZn— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 11, 2022
NE OLMUŞTU?
Bazı medya organlarında Tarkan'ın 80 milyon TL'ye yat aldığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde, "Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı. Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL'yi gözden çıkardı" iddiaları yer almıştı.
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