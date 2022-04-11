Cem Yılmaz'dan Tarkan '80 milyon TL’ye yat aldı' haberine esprili yanıt

11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:59

Komedyen Cem Yılmaz, Maldivler’de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığına yönelik haberleri yalanlamasının ardından sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Tarkan'ın mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok" dedi.

Benim de Kaz dağlarına hic gitmisligim yoktu. Senelerce vay villası var dediler ! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan .Her şerde hayır vardır. Yatım var,saçım da var bunlar ok ?? @tarkan https://t.co/Ja1HIvRfZn — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 11, 2022

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