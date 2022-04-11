Tarkan'dan 'yat' ve 'villa' iddialarına esprili yanıt
Sanatçı Tarkan, Maldivler'de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığı iddiasını yalanladı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.
Ünlü sanatçı Tarkan, Maldivler’de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığına yönelik haberlere yanıt verdi.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, Maldivler’de yat aldığı iddiasını yalanladı. Tarkan paylaşımında ayrıca, iktidara yakın isimlerin bir dönem öne sürdüğü Kaz Dağları’nda villa satın aldığına yönelik iddianın da doğru olmadığını belirtti.
Tarkan, “Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum” ifadelerini kullandı.
Sanatçının paylaşımı şu şekilde:
NE OLMUŞTU?
Bazı medya organlarında Tarkan'ın 80 milyon TL'ye yat aldığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde, "Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı. Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL'yi gözden çıkardı" iddiaları yer almıştı.
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