Tarkan'dan 6 Şubat paylaşımı: 'Yaşatılanları unutmadık...'

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin 1. yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Tarkan, "6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:22
Tarkan'dan 6 Şubat paylaşımı: 'Yaşatılanları unutmadık...'
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Megastar Tarkan, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden yurttaşları sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla andı.

"Yaşananları, yaşatılanları unutmadık" diyen Tarkan, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de...

O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz. 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum."


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