Tarkan'dan 7 yıl sonra ilk albüm: 'Kuantum 51' müzikseverlerle buluştu... İşte en çok dinlenen parçalar

Yayınlanma: 14.06.2024 - 20:06

Güncelleme: 14.06.2024 - 20:07

Albümün prodüktörlüğünü bizzat Tarkan üstlendi. "Kuantum 51"de, Tarkan'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu dört şarkının düzenlemesini yaptı.

Ayrıca, albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı gibi diğer önemli isimlerin düzenlemeleri de bulunuyor.

ŞARKILARIN YARATICILARI

Albümdeki şarkıların büyük bir kısmının söz ve müziği Tarkan’a ait. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel'e ait iki şarkı, Güler Özince’nin bir bestesi, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan’ın besteleri ve Günay Çoban’ın iki şarkıya yazdığı sözler albümü zenginleştiriyor.

ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR

1. Yo şarkısı Youtube üzerinden 166 bin görüntülenme ile en çok dinlenen şarkı olarak listenin başında yer alıyor.

2. İllallah

3. Olay

4. Şerbetli

5. Müteşekkir

6. Darmaduman

7. Ayrılık Töreni

8. Kalpte Savaş

9. Çınar şarkısı ise 110 bin görüntülenme ile ikinci sırada yer alıyor. Onu takip eden şarkıların görüntülenme sayıları birbirlerine yakınlık gösteriyor.

10. Enseyi Karartma

11. Sorma Gitsin

12. Vatanımsın

Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" gibi hit şarkılarla gündemde kalmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ise büyük ilgi görmüştü. Şimdi, Tarkan’ın "Kuantum 51" adlı yeni albümü, müzik dünyasında ses getirmeye aday.

7 YIL GEÇTİ

Megastar, 2017 yılında çıkardığı "10" adlı albümünden sonra, "Kuantum 51" ile müzikseverlerle yeniden buluştu.