Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı

Hayatı boyunca şiir, öykü, roman, anı, röportaj, söyleşi, deneme, oyun, fıkra, makale ve senaryo gibi birçok edebi türde eser kaleme alan usta yazar Yaşar Kemal'in ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Sanatçı Tarkan ise sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile Yaşar Kemal'i andı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:12
Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı
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Folklordan, mitolojiden beslenmiş, doğduğu coğrafyanın tabiatını, insanını, destanlarını ve halk hikayelerini eserlerine taşıyan yazar Yaşar Kemal'in ölümünün ardından 7 yıl geçti. Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras bırakan Yaşar Kemal, Türk edebiyatının çınarı olarak anılıyor.

Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümünde, aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi usta sanatçıyı sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf, şiir ve alıntılarla andı.

TARKAN, YAŞAR KEMAL'İ UNUTMADI

Usta kalemi sosyal medya hesabından paylaşımla yad eden isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu. 

Tarkan, Twitter hesabından Yaşar Kemal ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, gönderiye Kemal'in "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözünü not düştü.

Ünlü sanatçı, paylaşımında "Yaşar Kemal'i sevgi ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.


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