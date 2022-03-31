Tarkan'dan zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki: Yazıklar olsun
Milas Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesilmesi Megastar Tarkan'ın tepkisini çekti. Tarkan, "Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı artık," dedi.
Zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasının ardından Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji, Akbelen’de harekete geçti.
Şirket bölgede yaklaşık 30 zeytin ağacını söktü, yurttaşların tepkisi sonrası söküm işlemi geçici olarak durduruldu.
Zeytin ağaçlarının kesilmesinin ardından Megastar Tarkan da sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi.
'YAZIKLAR OLSUN'
Tarkan, "Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun." paylaşımında bulundu. "Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı artık. Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kestiğini unutuyor. Tüm dünyada durum aynı," diye yazan Tarkan, "Doğa bitiyor. Sonumuz hayır ola. #zeytinimedokunma #zeytinliktaşınmaz" ifadelerine yer verdi.
Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun.— Tarkan (@tarkan) March 31, 2022
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