Tarkan’dan yaz sürprizi: Yap bi güzellik
Megastar Tarkan, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Yap Bi Güzellik' isimli yeni şarkısını tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak paylaştı.
Megastar Tarkan, yeni şarkısı “Yap bi güzellik” ile bugün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.
Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.
Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayına alınacak klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.
Klibinden bir bölümü dün hayranlarıyla paylaşan Megastar "Bu tadımlığı…Klibin tamamı yarın sizlerle" notunu yazdı.
Bu tadımlığı…??— Tarkan (@tarkan) July 21, 2022
Klibin tamamı yarın sizlerle.#YapBiGüzellik pic.twitter.com/GnJbZnuBIa
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