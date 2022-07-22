Tarkan’dan yaz sürprizi: Yap bi güzellik

22 Temmuz 2022 Cuma, 11:24

Megastar Tarkan, yeni şarkısı “Yap bi güzellik” ile bugün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayına alınacak klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.

Klibinden bir bölümü dün hayranlarıyla paylaşan Megastar "Bu tadımlığı…Klibin tamamı yarın sizlerle" notunu yazdı.