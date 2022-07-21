Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi: Tarih verdi
Geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla ses getiren Tarkan, yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor. 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla önümüzdeki günlerde hayranlarıyla buluşacak olan Megastar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" dedi.
Tarkan, yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik'in çıkacağı tarihi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
'GERİ SAYIM BAŞLADI'
22 Temmuz'da yeni şarkısının çıkacağını duyuran Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.
'GEÇÇEK' TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Tarkan geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı Geççek ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.
Geççek'i neden yazdığını anlatan Tarkan ise "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" demişti.
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