Tarkan’dan 'yeni proje' paylaşımı: 'Yarından itibaren…'
Uzun süredir Almanya’da yaşayan sanatçı Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 'yeni proje' müjdesi verdi. Ünlü sanatçı, "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın" ifadelerini kullandı.
Türk müziğinin sevilen sanatçısı Tarkan, Türkiye'de koronavirüs salgını başladıktan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'nın Alzey kasabasındaki evinde yaşamaya başlamıştı.
Salgın sürecinde sosyal medyayı da aktif kullanmaya başlayan ünlü sanatçı sahnelere de ara vermişti.
Tarkan, son olarak, yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
Instagram'dan 'yeni proje' müjdesini veren Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor :) Yeni projeler, sürprizler çok yakın.
Heyecanlıyım.O yüzden kaçtı bende uyku muyku :)
Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bi daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim…"
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