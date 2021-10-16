Tarkan'dan, 6 yıl sonra yeni şarkı çıkaran 'Adele' paylaşımı
Adele hayranları için uzun bekleyiş sona erdi. Britanyalı müzisyen, 6 yıllık bir aradan sonra ilk kez yeni bir şarkı yayınladı. Sanatçı Tarkan'dan da, dünyaca ünlü şarkıcıya dair bir paylaşım geldi.
İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine merakla beklenen
geri dönüşünü gerçekleştirdi ve 2015'teki Grammy ödüllü albümü '25'ten bu yana
ilk yeni kaydını yayınladı.
Ayrılıklar ve pişmanlıklarla ilgili şarkılarıyla tanınan 33
yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta yeni single'ı 'Easy On Me'yi kısa bir video
kliple piyasaya sürmüştü. Şarkı, Kasım ayında çıkacak olan dördüncü albümü
"30"dan çıkan ilk şarkı.
Adele'in üzerinde 'Satılık' ve 'Satıldı' yazıları bulunan
bir evden ayrılmasıyla başlayan müzik videosu, aşktaki hayal kırıklığının
ardından toparlanma ve ders çıkarma konusundaki duygusal güç baladının bir
vitrini.
Adele, '30' isimli albümü üzerinde 3 yıldır çalıştığını belirtmişti.
Britanyalı müzisyenin 3 albümü de Billboard 200 listelerinde
ilk 5'e girmeyi başarmıştı. '25' ve '21' albümleri de Grammy'ye layık görüldü.
TARKAN: NİHAYET KALBE DOKUNAN BİR ŞARKI
Adele’in yeni şarkısı şimdiden müzik listelerini alt üst ederken; sanatçı Tarkan’dan da, Britanyalı müzisyene dair bir paylaşım geldi. Adele’in yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, “Nihayet kalbe dokunan bir şarkı. Harikasın Adele” yorumunu yaptı.
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