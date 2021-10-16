Tarkan'dan, 6 yıl sonra yeni şarkı çıkaran 'Adele' paylaşımı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 16:02

İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine merakla beklenen geri dönüşünü gerçekleştirdi ve 2015'teki Grammy ödüllü albümü '25'ten bu yana ilk yeni kaydını yayınladı.

Ayrılıklar ve pişmanlıklarla ilgili şarkılarıyla tanınan 33 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta yeni single'ı 'Easy On Me'yi kısa bir video kliple piyasaya sürmüştü. Şarkı, Kasım ayında çıkacak olan dördüncü albümü "30"dan çıkan ilk şarkı.

Adele'in üzerinde 'Satılık' ve 'Satıldı' yazıları bulunan bir evden ayrılmasıyla başlayan müzik videosu, aşktaki hayal kırıklığının ardından toparlanma ve ders çıkarma konusundaki duygusal güç baladının bir vitrini.

Adele, '30' isimli albümü üzerinde 3 yıldır çalıştığını belirtmişti.

Britanyalı müzisyenin 3 albümü de Billboard 200 listelerinde ilk 5'e girmeyi başarmıştı. '25' ve '21' albümleri de Grammy'ye layık görüldü.

TARKAN: NİHAYET KALBE DOKUNAN BİR ŞARKI

Adele’in yeni şarkısı şimdiden müzik listelerini alt üst ederken; sanatçı Tarkan’dan da, Britanyalı müzisyene dair bir paylaşım geldi. Adele’in yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, “Nihayet kalbe dokunan bir şarkı. Harikasın Adele” yorumunu yaptı.