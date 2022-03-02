Tarkan'dan 'zeytinime dokunma' paylaşımı: 'Bu vatanın doğası sizin malınız değil'

02 Mart 2022 Çarşamba, 21:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Türkiye'nin gündeminde olmayı sürdürüyor.

Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak.

TARKAN'DAN 'ZEYTİNLİK' TEPKİSİ

Bakanlığın düzenlemesinin ardından, aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, söz konusu karara yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Twitter'da #ZeytinimeDokunma etiketi, Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi.

Tepkiler sürerken; olaya sessiz kalmayan isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu.

"BU VATANIN DOĞASI SİZİN MALINIZ DEĞİL"

Twitter ve Instagram hesaplarından, Bakanlığın 'zeytinlik' düzenlemesine tepki gösterken Tarkan, "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" dedi.

Ünlü sanatçı, #ZeytinimeDokunma etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu… Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada.

Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir."