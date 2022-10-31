Tarkan, şarkısını söyleyen teğmene kayıtsız kalmadı: 'Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş'

Sosyal medya, günlerdir Tarkan'ın 'İnci Tanem' adlı şarkısını seslendiren teğmeni konuşuyor. Son olarak, Tarkan da videoya kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçı, 'İnci Tanem' şarkısını seslendiren teğmeni sosyal medya hesabından tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:18
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Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde ünlü sanatçı Tarkan'ın 1997 yılında yayımladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi.

Sesi Tarkan'a benzeyen teğmenin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'in 'İnci Tanem' yorumuna büyük ilgi gösterdi.

TARKAN'DAN TEBRİK: ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞSİN TEĞMEN KARDEŞ

Megastar da teğmenin bu performansına kayıtsız kalmadı. Tarkan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü sanatçı, "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık..." diyerek, Öğüt'e övgüler yağdırdı.


Teğmen İnci Tanem Tarkan sosyal medya

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