Tarlasının önünden bile geçmek yetiyor! Lokman Hekim 'yılda en az 1 kere tüketin' diyor
Erzincan’da Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde yetiştirilen şalgamlar hasat edilmeye başlandı.
Lokman Hekim'in yılda en az bir kez şalgam tüketilmesi tavsiyesi, bugünlerde sağlık uzmanları tarafından da doğrulandı. Erzincan’da da Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde yetiştirilen şalgam hasat ediliyor. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ertan Yıldırım’ın liderliğindeki projede Enstitü Müdür Yardımcısı Burak Mersinlioğlu’nun yürütücüsü olduğu ve proje ortağı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Halil İbrahim Öztürk ile birlikte şalgam parselinde ilk hasat yapıldı.
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