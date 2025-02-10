Eski eşi açıklamıştı... Keita Balde'den Wanda Nara itirafı: 'Hayatımın en büyük hatasını yaptım'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:50

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:50

Futbolcu Keita Balde, Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile bir dönem ilişki yaşadığını itiraf etti.

Keita Balde

Bir süre önce Simona Guatieri, eski eşi Keita Balde'nin kendisini, Inter Milan'dan takım arkadaşı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile aldattığını açıklamış ve bu nedenle boşandığını söylemişti. O dönem Balde ve Nara, bu iddialara sessiz kalmıştı.

Simona Guatieri

İddialara göre, Mauro Icardi'nin Inter Milan'da oynadığı dönemde Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı ve ünlü futbolcunun bunu belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu öne sürülmüştü.

Simona Guatieri, evliliğinin bu ihanet nedeniyle bittiğini belirterek, Balde ile Nara'nın kendisini Dubai'de aldattığını açıklamıştı.

"EŞLERİMİZ BİZİ ALDATIYOR"

Guatieri, aldatıldığını Mauro Icardi'nin kendisine "Eşlerimiz, bizi aldatıyor" şeklinde açtığı telefonla öğrendiğini dile getirirken, Icardi'nin elindeki video ve fotoğrafları mahkemeye sunduğunu ifade etti. Aynı görüntülerin, Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile devam eden boşanma davasında da mahkemeye sunulacağı öğrenildi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI"

Keita Balde, Guatieri'nin suçlamalarına yaklaşık bir ay sonra yaptığı açıklamada yasak aşkı kabul ederek, "Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum, tüm sorumluluk bana ait. Hata benim. Icardi ile Wanda arasında yaşananlar benimle ilgili değil. Onları suçlamıyorum ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce. Yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona, hayatım boyunca seveceğim tek kadın" ifadelerini kullandı.

Simona Guatieri ise Wanda Nara hakkında "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" diyerek sert bir çıkışta bulunmuştu.