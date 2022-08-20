Tatil yapan Pınar Altuğ'dan 'İşiniz gücünüz yok mu' diyen takipçisine yanıt
Bir süredir eşi Yağmur Atacan ve kızıyla tekne tatili yapan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından denizde çektirdiği bir fotoğrafı yayımladı. Altuğ, "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" yorumunu yapan takipçisine "Çevrenizde yazlığa giden kimse yok mu?" cevabını verdi.
Yıllar önce izleyicilerle buluşan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bir süredir eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil yapıyor.
Oyuncu, tatilde çektirdiği fotoğrafları da sık sık sosyal medya hesabından yayımlıyor.
"NE BİTMEZ TATİLMİŞ, İŞİNİZ YOK MU?"
1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Altuğ, son olarak denizde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Oyuncunun bir süredir tatil yapmasını eleştiren bir kullanıcı, "Ne bitmez tatilmiş. Sizin işiniz gücünüz yok mu?" yorumunu yaptı.
"ÇEVRENİZDE YAZLIĞA GİDEN YOK MU?"
Altuğ'dan takipçisine yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, "Çevrenizde yazlığa giden kimse yok mu sizin?" ifadelerini kullandı.
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