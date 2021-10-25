Pınar Altuğ'u sinirlendiren yorum: "Bu beden benim"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisine gelen eleştirileri yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, bu kez de dövmeleri hakkında yorum yapan bir takipçisine kayıtsız kalmadı.
Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, sık sık takipçilerinin eleştirilerine yanıt veriyor. Altuğ, son olarak da dövmeleri hakkında konuşan bir takipçisine karşılık verdi.
"BENİM BEDENİM"
Hafta sonunu Kocaeli'nde kamp tatili yaparak geçiren ünlü oyuncu, dövmelerinin göründüğü bir fotoğrafını paylaştı.
Pınar Altuğ'a bir takipçisi, "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.
Ünlü oyuncu ise, "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" yanıtını verdi.
INSTAGRAM TEPKİSİ
Geçtiğimiz aylarda yemek masasının fotoğrafını Instagram yayınlayan Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna da kayıtsız kalmamıştı.
Ünlü oyuncu, "O yemeği bulamayanlar Instagram’a da giremiyordur" diye tepkisini dile getirmişti.
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