Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:32

Güncelleme: 26.05.2024 - 17:32

Tatlı krizleri, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, kadınlarda regl öncesi dönem etkileri, mevsimsel ruh hali değişiklikleri ve zaman zaman yaşanan stres, tatlı tüketimini artırabilir. Bu durum, özellikle çikolata gibi tatlı yiyecekleri aşırı tüketme eğilimi yaratabilir. Peki, bu krizleri yenmenin yolları nelerdir? İşte tatlı krizlerini ortadan kaldıracak 8 tüyo...

TATLI KRİZLERİNİ ORTADAN KALDIRACAK 8 TÜYO

1. Mutlaka ara öğün yapın:

Uzun süreli açlık durumlarında kan şekeri düşer ve bu, tatlı isteği olarak algılanabilir. Bu nedenle, beslenmenize ara öğünler ekleyerek kan şekerinizi dengede tutabilir ve tatlı krizlerini önleyebilirsiniz.

2. Yeterince su içmeyi ihmal etmeyin:

Beyinde susama ve acıkma aynı bölgeden kontrol edilir, bu yüzden susuzluk hissi bazen açlık veya tatlı isteğiyle karıştırılabilir. Yeterli miktarda su tüketmek, gereksiz kalori alımını önlemek için en sağlıklı yöntemdir.

3.Posalı besinler tüketin:

Besinlerde bulunan lifler, midenin boşalmasını geciktirerek daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca kan şekerinin ani yükselmelerini önleyerek sabit kalmasına ve tatlı isteğinin azalmasına yardımcı olur.

4. Basit karbonhidrattan uzaklaşın:

Beslenmenizde, beyaz un ve şeker gibi glisemik indeksi yüksek olan basit karbonhidratlar yerine tam buğday, sebze ve kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlara yer vererek kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede tatlı isteğini de engellemiş olursunuz.

5. Çay ve kahve yerine bitki çayını tercih edin:

Çay ve kahve gibi alışkanlıklar tatlı atıştırmalıkları çağrıştırabilir. Mide, bağırsak, böbrek veya tansiyon rahatsızlığınız yoksa, bu içecekler yerine günde bir fincan bitki çayı (içine tarçın kabuğu veya karanfil ekleyerek) tüketmek tatlı isteğinizi bastırmanıza yardımcı olabilir.

6. Meyve ile tatlandıracağınız yoğurt/süt tüketin:

Tatlı krizlerinizi bastırmak için mevsim meyveleriyle tatlandırılmış bir kase yoğurt tercih edebilirsiniz. Bu sağlıklı karışım, tatlı isteğinizi giderirken kan şekerinizin aniden yükselmesini önler ve sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

7. Düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın:

Uzmanlara göre, tatlı isteği bazen hala teşhis edilmemiş diyabetin ilk belirtilerinden biri olabilir. Bu nedenle, düzenli kan testleri yaptırmak; vücudumuzdaki hastalıkları belirlemek veya yaşadığımız vitamin ve mineral eksikliklerini tespit etmek için son derece önemlidir.

8. Yeterli ve kaliteli uyuyun:

Uzmanlar, yapılan araştırmaların 5 saat veya daha az uyumanın şekerli içecek tüketimiyle ilişkili olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Yetersiz uyku, günlük enerjinin düşmesine neden olarak sürekli atıştırma ve tatlı isteği yaratabiliyor. Bu yanılgıya düşmemek için yeterli ve kaliteli uyku aldığınızdan emin olun.