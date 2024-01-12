Tatlı krizlerinizi giderecek o tatlılar: İşte kış meyveleriyle yapabileceğiniz 5 leziz tatlı tarifi!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:22

Güncelleme: 12.01.2024 - 13:22

Mevsimlere göre meyve ve yemek tercihleri değiştiği gibi tatlı tercihleri de değişir. Kışın özellikle hastalıklardan korunmak için buzdolabımızdan çeşit çeşit meyveleri eksik etmeyiz. Kış aylarında tüketilen tatlıların çoğu kış meyvelerinden yapılır. Bu nedenle kış aylarında kış meyveleri ile yapılan tatlılar daha çok tüketilir. Hastalıklara ve tatlı krizine kalkan olacak, sık tükettiğimiz kış meyvelerinden yapılabilen birbirinden leziz kış tatlılarını bu yazıda derledik.Peki kış aylarında hangi tatlılar daha çok tüketilir? Kış tatlıları nelerdir ve nasıl yapılır? İşte tüm soruların yanıtları yazının devamında...

1. BURAM BURAM TARÇIN KOKAN BİR TARİF: ARMUTLU KEK

Malzemeler:

4 adet armut

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Yumurtaları şeker ile çırpıp, üzerine sıvı yağ ekleyin.Ardından un, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve minik minik kesilmiş armutları karışımın içine ilave edin.Kelepçeli kek kalıbına yağlı kağıt serilir.Üzerine çok az şeker serpilip, ince ince armut dilimleri dizilir. Ardından kek hamuru tepsiye dökülür. 170 derece fırında 30-35 dakika pişirilir. Dilimleyip sıcak olarak servis edilir.

2. GÖRÜNTÜSÜ GİBİ TADI DA GÜZEL: KİVİLİ PANNA COTTA

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı toz jelatin

Yarım çay bardağı süt

1.5 su bardağı krema

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için:

4 adet kivi (soyulmuş ve doğranmış(bir kaç parça süslemek için ayrılacak)

4-5 çay kaşığı şeker

Yapılışı:

Küçük bir bardakta sütün üzerine jelatini ekleyip karıştırın ve 2-3 dakika bekleyin.Sos tenceresinin içerisine krema ve toz şekeri alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Küçük baloncuklar çıkmaya başlayınca jelatinli sütü yavaşça ekleyin. Vanilya ilave edip karıştırın.Karışımı sunum yapacağınız servis kalıplarına paylaştırın. Kivili sosu yapmak için ise; hazırladığımız kivileri şekerle birlikte blender da pürüzsüz oluncaya kadar iyice çekin.Sonrasında servis öncesi panna cottanın üzerine dökerek ve kivi parçaları ile süsleyerek servis edin.

3. KAYMAKSIZ ASLA: AYVA TATLISI

Malzemeler:

2 adet büyük boy ayva (kabukları soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış)

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

3/4 çay bardağı nar suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

Servisi için:

100 gram kaymak

1 yemek kaşığı pirinç Antep fıstığı

Tane nar

Yapılışı:

Ayvaların kabuklarını tencerenin tabanına dizin.Ayvaları da tencereye ekleyin.Ardından şekeri, ayvaların üzerine paylaştırın.Su, limon suyu, nar suyu, ayva çekirdekleri ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.Tencereyi ocağa alın ve kaynayana kadar yüksek ateşte, ardından kısık ateşte 30-35 dakika civarı pişirin. Sürenin sonunda suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin.Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.Ayva tatlısı hazır. Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edebilirsiniz.

4. BAŞROLDE MEVSİMİN GÜZELİ VAR: ÇITIRLI BAL KABAKLI İRMİK KAYMAĞI

Malzemeler:

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

1 paket vanilin

6 adet baklavalık yufka

1/2 su bardağı tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 su bardağı bal kabağı püresi

2 yemek kaşığı krema

1/2 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı tahin

2 adetceviz (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

Yapılışı:

Tereyağını ocakta eritin ve üzerinde oluşan köpükleri alın.Ufak bir tepsinin tabanına yağlı kağıt yerleştirin. Yağlı kağıdın üzerine tereyağı sürüp hafifçe pudra şekeri serpin.Şekerin üzerine bir kat baklava yufkası serin, tekrar yağlayın, yağlama işlemine 3 kat devam edip orta kata tekrar pudra şekeri serpin.Son katı da yağladıktan sonra yine pudra şekeri serpin. Yufkaların üzerine de yağlı kağıt serin ve kabarmamaları için üstlerine ağırlık yapacak başka tepsiler koyun.Hamurları 190 derecelik fırında 10 dakika pişirip fırından çıkarın.İrmik, süt, toz şeker ve çubuk tarçını bir tencereye aktarın ve koyu akışkan bir kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Pişen irmik harcına vanilin ilave edip karıştırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.Harç soğuyunca çubuk tarçını çıkarıp içine bal kabağı püresi ve krema ekleyip blenderdan geçirin.Kremayı sıkma torbasıyla servis tabağına dilediğiniz şekilde sıkın. Kremanın üzerine çıtır yufkaları yerleştirin, üzerine de ceviz, Antep fıstığı ve tahin serpip servis edin.

5. SÜTLÜ TATLI SEVENLER İÇİN: DEVE KUŞU YUMURTASI

Malzemeler:

Beyaz muhallebi için:

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı nişasta

6 çay bardağı tam yağlı süt

1 paket vanilin

İç kısmı için:

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı nişasta

4 çay bardağı portakal suyu

2 çay bardağı mandalinanın suyu

Üzeri için:

1 su bardağı Hindistan cevizi

Yapılışı:

Toz şeker, süt, nişasta ve vanilini bir sos tenceresinde çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın.Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve 5 dakika kadar bu şekilde pişirin.Muhallebiyi ocaktan alın.Muhallebiyi ocaktan alın.Derin bir kaseyi su ile ıslatın ve muhallebiyi içerisine dökün.Bu sırada ocakta portakal ve mandalinalı jöleyi hazırlayalım.Portakal suyu, mandalinanın suyu, nişasta ve toz şekeri koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.Pişen jöleyi, muhallebinin olduğu kaba tam ortasından dökün.Oda sıcaklığında soğuyan muhallebinin üzerini streç film ile kapatın ve 1 gece buzdolabında bekletin.Muhallebiyi kaseden bir sunum tabağına alın ve Hindistan cevizi ile üzerini kaplayıp dilimleyerek servis edin.

Bir sürpriz kış sebzeli tatlı tarifi ile listemizi sonlandıralım.

RENGİYLE DİKKAT ÇEKER: ISPANAKLI YAŞ PASTA

Malzemeler:

Keki için:

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ıspanak püresi (400 gr ıspanağı blenderdan geçirin)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

Arası için:

2 paket krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt