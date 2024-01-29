Tavandan sarkanın ne olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:07

Pek çoğumuz, yeni kiraladığımız ya da satın aldığımız evlerde tuhaf şeylerle karşılaşabilir ve çözüm getiremediğimiz durumlarda da uzmanlardan yardım isteyebiliriz.

Garip bir koku ya da duvardaki bazı izler, bazen ev sahiplerinin ihmali sonucu çözmeniz gereken sorunlar olarak karşınıza çıkabilir.

Neyse ki bugün İnternet var ve başta Google olmak üzere pek çok kaynak bize çok çeşitli sorunlarda eşsiz çözümler sunabilir.

ÇAMUR TÜPLERİ

İngiltere'de bir kadın, yeni kiraladığı evin tavanından sarkan ve ağaç dalı ya da köküne benzeyen tuhaf şeyleri gördükten sonra tam olarak bunu yaptı. Başkalarının tavsiyelerini dinlemek için Facebook'ta bir ileti yayınladı.

İletiye cevap veren pek çok kullanıcı, "dala benzeyen şeylerin, termitlerin 'tünel benzeri yapılar' olarak kullandıkları 'çamur tüpleri' olduğunu; bu yapıların çamur, kir, dışkı, ahşap madde ve tükürükten oluştuğunu; dışarıda olduğu gibi iç mekanlarda da görülebileceğini" söyledi.

TERMİTLER NASIL TESPİT EDİLİR?

Planet Natural Research Center'a göre, "uçan termitlerin varlığını tespit etmek", evinizde termit olup olmadığını anlamanın ilk adımıdır, çünkü kanatları büyümüş ve yuvayı terk etmişlerdir.

Asıl dikkat edilmesi gereken ise evinizin cephelerinde "çamur izleri, kabarıklıklar, oyuklar veya nem lekeleri" olup olmadığıdır.

Ancak bununla da sınırlı değil...

'DUVARLARDAN GELEN ÜRKÜTÜCÜ SESLER...'

Termitler ahşabı çiğnediklerinden, duvarlarınızdaki seslere de kulak vermelisiniz. Duvarlarınızı çiğnerken çıkardıkları ürkütücü tıkırtıları duymamanız olası değil.

Ayıca, duvarlarda küçük delikler ve kabarcıklanan boya da termitlerle aynı evi paylaştığınızın bir göstergesidir.

Peki onlardan nasıl kurtulursunuz?

TERMİTLERDEN NASIL KORUNURUZ?

İşte, termitlerden kurtulabilmek için atılacak adımlar:

Öncelikle çamur tüpleri, hasarlı ahşap doku veya kanat parçaları gibi termit istilası belirtilerini tespit edin.

gibi termit istilası belirtilerini tespit edin. Ardından, istilanın boyutunu değerlendirebilecek ve uygun çözümü önerebilecek bir haşere kontrol uzmanına başvurun. Bu en etkili ve başarılı yöntemdir. Haşere kontrol uzmanları termitleri ortadan kaldırmak için çeşitli sıvılar veya yemler kullanabilir.

kullanabilir. Tüm bu adımların devamında, gelecekteki istilaları önlemek için hasarlı ahşapları onarın ve evinizdeki nem sorunlarını giderin. Olası sorunları önlemek için periyodik termit denetimleri planlayın.

Profesyonel yöntemler kadar etkili olmasa da, küçük istilalar için termit spreyleri veya tuzakları kullanmayı da deneyebilirsiniz.



Termitlerin önemli hasara neden olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, sorunu derhal ve etkili bir şekilde ele almak çok önemlidir.

TERMİT NEDİR?

Termitler, kereste ve diğer selüloz bazlı ürünlerle beslenen böceklerdir; evler için son derece zararlıdırlar. Öte yandan, çürümüş kereste ve bitkisel artıkları geri dönüştürmek ve birçok hayvan için besin kaynağı olmak gibi faydaları da vardır.

Termitler, ölü bitkiler ve ağaçlarla beslenirler. Ahşap, termitlerin ana besinidir, ancak kağıt ve plastik gibi malzemeleri de yiyebilirler. Çoğu termit, ölü odunu tercih eder, ancak bazı termitler canlı ağaçlarla beslenir. Her termit türünün kendine özgü beslenme tercihleri vardır.

Termitlerin ağzı kuru maddeleri çiğneyebilir. Yaklaşık 1 cm uzunluğunda olmalarına karşın besin değeri taşıdığı için mobilya, kitap rafı ve kitaplarda olumsuz hasara neden olabilirler.

Tıpkı karıncalarda olduğu gibi, her koloninin bir kraliçesi, kralı, işçileri, askerleri ve bekleyen kraliçeler gibi üyeleri vardır.