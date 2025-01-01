'Tavşan ateşi' vakaları son yıllarda yüzde 50'den fazla arttı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:50

ABD'de hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre, 2011 ve 2022 yılları arasında “tularemi” enfeksiyonlarının yıllık ortalama görülme sıklığında 2001'den 2010'a kadar olan önceki yıllara kıyasla yüzde 56'lık bir artış oldu.

Sağlık yetkilileri, Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan bir raporda, daha yakın zaman diliminde 2 bin 400'den fazla vakanın rapor edildiğini söyledi.

Vakaların en çok 5 ila 9 yaş arası çocuklarda, yaşlı erkeklerde ve Kızılderili ya da Alaska Yerlileri arasında görüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, 47 eyalet tarafından bildirilen vakaların çoğunluğu sadece dört eyaletten gelmiştir. Vakaların yaklaşık yarısının Arkansas, Kansas, Missouri ve Oklahoma'dan bildirildiği ifade edildi.

Bu sıçramanın büyük ölçüde olası vakaların raporlanmasındaki artışın bir sonucu olduğunu belirten sağlık kurumları, “Bu bulgular, insan enfeksiyonundaki gerçek bir artışı veya bu dönemde piyasada bulunan laboratuvar testlerindeki değişiklikler nedeniyle vaka tespitindeki iyileşmeyi yansıtıyor olabilir” açıklamasında bulundu.

Vaka sayıları düşük kalmaya devam etse de, 2011-2022 yılları arasında her yıl ortalama 205 vaka görüldü.

“TAVŞAN ATEŞİ” NEDİR?

“Tavşan ateşi” olarak da tabir edilen “tularemi”, kemirgenler ve tavşanlar gibi küçük memelilerde ve eklem bacaklılarda bulunan francisella tularensis bakterisinin neden olduğu ve insanlara bulaşabilen ateşli zoonotik bir hastalıktır.

Belirtiler değişkenlik göstermekle birlikte, ateşin eşlik ettiği deri ülserleri, zatürre ve şişmiş lenf düğümlerini içerebilir.

Hastalık belirtileri 3 ila 5 gün sonra ortaya çıkar ve hastaların çoğunda belirtilerin Mayıs ve Eylül ayları arasında başladığı görülmüştür. Tularemi aşısı ABD'de genel olarak mevcut değildir. Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir ve vaka ölüm oranı tipik olarak yüzde 2'den az olmakla birlikte yüzde 24'e kadar çıkabilir.