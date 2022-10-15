Tedavi edilmeyen her 3 akciğer embolisinden biri ölümle sonuçlanıyor
Akut Derin Ven Trombozu'nun komplikasyonlarından biri olan akciğer embolisi (pulmoner emboli) erken dönemde tedavi edilmediği takdirde her 3 vakadan biri ölümle sonuçlanıyor.
Invamed açıklamasına göre, Akut Derin Ven Trombozu, genellikle alt bacak ve uyluk bölgelerinde bulunan büyük toplar damarlar içinde pıhtı oluşmasına neden olan hastalık.
Bu hastalıkta, bacak aniden veya yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Şiddetli ağrı, gerginlik, şişlik ve renk değişimi yaşanabiliyor ve yere basmak zor ve ağrılı hale geliyor.
Yaygın karşılaşılan bu toplardamar hastalığının tedavisinde MANTİS teknoloji etkili rol oynuyor. Bu teknoloji, trombüsü eritmek için özel olarak dizayn edilmiş, aktif uç tasarımı ile endotel hasarı riskini azaltırken, duvara yapışan trombüsü etkili bir şekilde yumuşatıyor ve damar içerisindeki güçlü dönme hareketiyle birlikte parçalayarak tıkanıklığı gideriyor.
YÜZDE 94 ORANINDA...
Damar duvarını koruyan, etkili yönlendirme sağlayan ve trombolitik tedavi dozunu önemli ölçüde azaltan MANTİS, post trombolitik sendromu oluşumunu önemli ölçüde önlüyor. Farklı merkezlerde yapılan araştırmalar, MANTİS’in Akut Derin Ven Trombozu tedavisinde yüzde 94 oranında başarı sağladığını ortaya koyuyor.
MANTİS Trombektomi Sistemi ile gerçekleştirilen minimal invaziv girişim, hastanın daha çabuk iyileşmesini, iyileşirken daha az ağrı duymasını ve hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlayan konforlu bir tedavi seçeneği olarak görülüyor.
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