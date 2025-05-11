Tedavi görüyordu: Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan usta sanatçı Kadir İnanır'ın son halini eski milletvekili Levent Gök sosyal medya hesabında paylaştı.

Tedavi görüyordu: Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:40

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Daha sonra taburcu olan isim evinde dinlenmeye geçti.

CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, usta sanatçıyı ziyaret etti.

Gök, Kadir İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Levent Gök birlikte yer aldıkları fotoğrafı "Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnanır, 4 Nisan’da ise taburcu edilmişti.

İnanır, bir süredir fizik tedavi programı alıyor.


Etiketler: #Kadir İnanır

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